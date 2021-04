Somalische president ziet af van verlenging ambtstermijn

Commandanten van zowel de politie als het leger waren overgelopen naar de oppositie en beide partijen hadden versterkte posities in het centrum van Mogadishu ingenomen. De vrees ontstond dat al-Shabaab, dat banden heeft met al-Qaeda, dit moment zou uitbuiten om de macht te grijpen in omliggende gebieden. De islamistische beweging probeert via bomaanslagen de macht over te nemen in het straatarme land in de Hoorn van Afrika en de sharia in te voeren. Nu al zijn delen van het land in handen van de fundamentalistische groepering.