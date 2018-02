Sommige planeten van TRAPPIST-1 hebben 250 keer zoveel water als onze oceanen

Rode ster

De eerste planeten rond de zwakke rode ster, op slechts 40 lichtjaar van de aarde, werden in 2016 ontdekt met de TRAPPIST-South-telescoop die op de ESO-sterrenwacht in Chili is gestationeerd. In het daaropvolgende jaar bleek uit aanvullende waarnemingen dat het stelsel maar liefst zeven planeten telt, die stuk voor stuk ongeveer even groot zijn als de aarde. Van binnen naar buiten hebben ze de aanduidingen TRAPPIST-1b, -c, -d, -e, -f, -g en -h gekregen.