Sovjet-ruimtesonde stort binnenkort neer op aarde (maar daar merk je weinig van)

Een door de Sovjet-Unie de lucht in geschoten ruimtesonde crasht waarschijnlijk ergens dit jaar of uiterlijk halverwege 2020 op aarde. De kans dat hierbij slachtoffers vallen, is echter minimaal. Wekelijks valt er ‘ruimteafval’ naar beneden.

Het gaat om de Cosmos 482-sonde, die in maart 1972 tijdens de Koude Oorlog door de Sovjet-Unie de ruimte in werd gebracht met het doel om de planeet Venus nader te bestuderen. Dat lukte alleen niet. Het meer dan een ton wegende gevaarte kampte met technische problemen en brak al snel in meerdere stukken uiteen. Twee door de dampkring geminimaliseerde delen crashten kort daarna in de buurt van de Nieuw-Zeelandse stad Ashburton, met enkel vernielde gewassen en diepe kraters tot gevolg.

Onzachte landing

Het restant, naar schatting nog ongeveer de helft, draait al bijna 47 jaar rondjes om de aarde, waarbij het steeds wat verder afgeremd wordt en daardoor zakt. Volgens de laatste berekeningen is die onbedoelde reis eind dit jaar, of uiterlijk halverwege 2020 ten einde. Dan maakt dit ruimteafval een onzachte landing op aarde. Wat ervan over is tenminste.

,,De meeste onderdelen verbranden in de dampkring’’, weet ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. ,,Het hangt af van het materiaal. Aan die Venusverkenner zat een capsule, die bedoeld was om op Venus aan te komen door de dichte dampkring heen. Dat is een stevig ding, dat waarschijnlijk wel op aarde aan zal komen, maar ook een klein ding. Ik denk zo’n 80 tot 90 centimeter.’’

Volledig scherm Een artistieke impressie van de ‘rotzooi’ die om de aarde draait. De kans dat het afval iemand raakt is heel klein. © Getty Images/iStockphoto

Groot genoeg om slachtoffers te eisen, mocht het op de verkeerde plek inslaan. Maar die kans is volgens Smolders zeer minimaal. ,,Het grootste deel van de aarde bestaat uit water. En het grootste deel van de landmassa is onbewoond. De kans dat iemand geraakt wordt, is uitermate klein. Dan spreek je van extreme pech. Tot nu toe is dat nooit gebeurd.’’

En er valt regelmatiger ruimtevaartpuin uit de lucht dan u wellicht denkt. Smolders: ,,Er draaien vele duizenden dingen om de aarde. En elke week komen er, schat ik, tientallen objecten naar beneden. Van het meeste merken we niets. Omdat er bijna niets of niets van overblijft, of omdat het ergens inslaat waar niemand woont. Zo zal het ook nu gaan, verwacht ik.’’

Quote Elke week komen er, schat ik, tientallen objecten die rond de aarde draaien naar beneden Piet Smolders, Ruimtevaartdeskundige

Zo gaat het overigens niet altijd. In 1979 zorgde de aangekondigde inslag van stukken puin van het Amerikaanse ruimtestation Skylab voor de nodige consternatie. NASA berekende dat de kans dat een mens door een van de objecten geraakt zou worden 1 op 152 was. Niet groot, maar groot genoeg om met name in de Filippijnen voor enige paniek te zorgen. Uiteindelijk moest Australië eraan geloven, maar geen van de brokstukken maakte slachtoffers.

ISS

Ook het huidige internationale ruimtevaartstation ISS zal uiteindelijk in delen op aarde storten. Maar, opnieuw: geen zorgen. ,,Hierbij is er de mogelijkheid om het gecontroleerd af te remmen, met behulp van een extra toestel, waardoor alles in zee belandt’’, legt Smolders uit. ,,Zo is het bij het Russische ruimtevaartstation Mir ook gegaan.’’

Smolders weet inmiddels dat niet iedereen hierdoor gerustgesteld zal zijn. ,,Voordat de Mir naar beneden kwam, was al duidelijk dat er een bepaald gebied was waar puin in zou kunnen slaan. Dat was wel meer dan de helft van de aarde en Nederland behoorde er ook nog nét toe. Een echtpaar uit Tilburg is toen naar het noordelijkste puntje van Noorwegen gereden om het risico te vermijden. Pure waanzin.’’