Spaanse kustwacht redt 86 migranten voor Canarische Eilanden

De kustwacht was op zoek naar een schip met vermiste migranten, maar volgens de Spaanse krant Público is dit waarschijnlijk een andere boot. De boot waar ze naar zochten zou namelijk tweehonderd mensen aan boord hebben gehad.

Bovendien zijn deze mensen volgens de krant in goede gezondheid, terwijl de vermiste boot al bijna twee weken onderweg is. Volgens hulporganisaties zijn er nog twee vaartuigen vermist, met elk zo’n zestig mensen aan boord. Alle drie die boten waren vanaf Senegal vertrokken naar de Canarische Eilanden, die bij Spanje horen en dus deel zijn van de Europese Unie.

Kritiek op kustwacht

Hoge golven, sterke stromingen

Door politieke onrust in Senegal wagen de laatste weken veel meer mensen de oversteek naar de eilandengroep. In juni arriveerden negentien boten vanuit Senegal, terwijl er in de vijf maanden daarvoor geen enkele aankomst uit dat land was geweest. Vanaf Senegal moeten de migranten zo’n 1700 kilometer varen over de Atlantische Oceaan. Dat wordt beschouwd als een gevaarlijke route vanwege hoge golven en sterke stromingen.