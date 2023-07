Spaanse man krijgt 6,5 jaar cel voor roofmoord op filmmaker Wouter van Luijn

De Spaanse man die in 2018 op Mallorca filmmaker Wouter van Luijn met geweld beroofde, waarbij de filmmaker om het leven kwam, is veroordeeld tot 6,5 jaar gevangenisstraf. Ook moet hij de nabestaanden 150.000 euro aan smartengeld betalen.

De rechter acht bewezen dat Adrián H. F. in de nacht van 13 juli 2018 de 34-jarige Van Luijn van zijn geld beroofde toen deze bij de krottenwijk Son Banya, aan de rand van Palma de Mallorca, uit een taxi stapte. Bij de beroving kreeg de Nederlander, aldus de rechter, verschillende harde klappen tegen het hoofd die tot zijn dood leidden. Zij veroordeelde H. F., die die klappen in zijn eerste verhoor voor de onderzoeksrechter had toegegeven, voor beroving met geweld en dood door schuld.

De verdediging voerde aan dat Van Luijn volgens de forensische arts al kampte met een verwijde ader in de hersenen, een aneurysma, en dat dat de oorzaak zou zijn geweest van de hersenbloeding waaraan de Nederlander kort na aankomst in het ziekenhuis overleed. De rechter acht echter bewezen dat er een duidelijk verband staat tussen het gebruikte geweld en de dood van het slachtoffer. Zonder die klappen tegen het hoofd zou Van Luijn nog geleefd hebben, stelde zij in het vonnis, dat dit weekeinde door de media in Mallorca is gepubliceerd.

Tweede persoon

Tegen de Spanjaard was door het OM in Palma de Mallorca acht jaar cel geëist. De vader van Van Luijn eiste als particulier aanklager – in het Spaanse recht mogen naast het Openbaar Ministerie ook anderen als aanklager optreden – 27 jaar gevangenisstraf wegens moord. De familie heeft altijd bestreden dat Van Luijn een aneurysma zou hebben gehad. De vader beschuldigde bovendien een tweede persoon, met wie de beklaagde van Luijn in een auto naar het ziekenhuis had gebracht, van medeplichtigheid, waarvoor hij bijna 6 jaar cel eiste. De rechter zegt echter geen bewijzen tegen de andere verdachte te hebben en dat twee andere mogelijke betrokkenen niet zijn geïdentificeerd.

Wouter van Luijn was in de zomer van 2018 met zijn vader voor een korte vakantie op Mallorca toen hij na een avondje uit in de nacht een taxi nam naar Son Banya. Volgens de krant Última Hora verklaarde de taxichauffeur tijdens de rechtszaak dat de Nederlander veel contant geld in zijn portemonnee had. Hij zou bij aankomst door Adrian H. F., die met enkele anderen bij de ingang van de krottenwijk stond, van zo’n 800 euro zijn beroofd.