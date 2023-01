Spaanse politie arresteert verdachte van reeks bombrieven, onder andere aan Oekraïense ambassade

De verdachte werd gearresteerd in Miranda de Ebro, in de noordelijke provincie Burgos. Het gaat om een voormalige ambtenaar van de gemeente Vitoria in de autonome regio Baskenland. Hij leeft momenteel alleen, zonder bekende banden met een politieke groepering.

Volgens de nieuwszender La Sexta kwam de politie de zeventiger op het spoor via DNA-materiaal op een brief die was bezorgd bij de luchtmachtbasis Torrejon de Ardoz bij Madrid. Het was de enige bombrief die niet ontplofte. Data en tijdstippen van de afstempeling van de brieven in combinatie met bewakingsbeelden bij postkantoren leidden naar de regio’s Valladolid en Burgos. De afwijkende kenmerken van de zelfklevende enveloppen (20 x 15 centimeter en op een bijzondere manier uitgesneden) bracht de speurders bij een bedrijf dat de omslagen online had verkocht. Een van de kopers kwam uit de regio Burgos.