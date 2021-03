Spaanse politie vindt coke-onderzeeër in aanbouw en rolt drugsbende op

De Spaanse politie heeft in een loods in de buurt van Malaga een negen meter lange duikboot gevonden, die speciaal ontworpen is om drugs te smokkelen. Ten tijde van de vondst was de semi-onderzeeër bijna klaar voor gebruik.

De Spaanse politie schat dat de boot 2.000 kilo cocaïne kan vervoeren. Het is de tweede keer dat in Spanje een drugsonderzeeboot opduikt. Twee jaar geleden werd voor de kust van het Noord-Spaanse Galicië een onderzeeër onderschept die drugs van Zuid-Amerika naar Europa smokkelde. Die had 3.000 kilo aan boord.

De vondst van deze week was onderdeel van een actie tegen een internationale drugsbende, die handelde in diverse soorten drugs en op verschillende routes. Ook de Nederlandse opsporingsdiensten speelden een rol bij de actie, waarbij de afgelopen anderhalf jaar in totaal 52 mensen werden gearresteerd, melden Spaanse media.

Het schip dat in de loods in Monda, Andalusië werd gevonden, had volgens de politie als doel de smokkelroute van Marokko naar Gibraltar te bevaren. Hij was zo gebouwd dat hij naar een ander schip toe kon varen, om van daaruit te worden volgeladen. Eenmaal in het water zou alleen het achterste deel boven water komen. Mede vanwege de blauwe kleur van de boot zou de boot als hij eenmaal vaart amper waar te nemen zijn. Aan boord was ruimte voor één passagier.

Het schip werd aangedreven door twee motoren van 200 pk elk. De stuurhut bevindt zich volledig onder de waterspiegel. De Spaanse politie constateert dat drugssmokkelaars steeds inventiever worden.

Samenwerking

De meeste van de 52 arrestanten komen uit Spanje, Colombia en de Dominicaanse Republiek. Ze kwamen in beeld door een samenwerking van de Spaanse politiediensten met de collega's in Nederland, Colombia, Portugal, Groot-Brittannië en de VS. Wat de exacte rol van de Nederlandse diensten was, melden de Spaanse kranten niet. Wel werd één van de hoofdverdachten in februari gearresteerd toen hij in Barcelona het vliegtuig naar Nederland wilde nemen.