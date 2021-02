Spaanse premier veroordeelt rellen na arrestatie rapper, betogers opnieuw de straat op

Hasél werd dinsdag opgepakt nadat hij in 2018 was veroordeeld tot negen maanden cel vanwege majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten. Hij weigerde de gevangenis in te gaan en had zich verschanst in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida in de provincie Lerida.

De demonstranten noemen zijn arrestatie een inperking van de vrijheid van meningsuiting in Spanje. Sánchez vindt dat daar geen sprake van is. “De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd door onze democratie. Mensen zijn vrij om alles te zeggen wat ze willen, maar geweld wordt niet beschermd door de democratie.” Hij beloofde wel de vrijheid van meningsuiting “uit te breiden”.

Vrijdagmiddag werd in Barcelona een vreedzame demonstratie gehouden. Op sociale media is al opgeroepen om vrijdagavond en in het weekend weer massaal de straat op te gaan. De afgelopen dagen leidden de protesten in onder andere Madrid tot ongeregeldheden waarbij tientallen mensen gewond raakten.

Hasel is berucht om zijn extreme uitspraken in songteksten en tweets over onder meer verboden guerrillabewegingen zoals de marxistische Grapo. Ook noemde hij de vorige koning Juan Carlos een maffiabaas. De omstreden rapper werd donderdag veroordeeld tot een extra gevangenisstraf van 2,5 jaar voor het bedreigen van een getuige in een andere zaak.

Bekijk beelden van de rellen van donderdagavond:

Volledig scherm Betogers vrijdagmiddag in Barcelona. © AFP