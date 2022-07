Spaanse strandcampagne bedolven onder golf van kritiek: foto's illegaal gebruikt, beenprothese eruit geshopt

De Spaanse overheidscampagne om vrouwen in alle soorten en maten aan te moedigen vooral ook naar het strand te gaan veroorzaakt in binnen- en buitenland ophef. De gebruikte afbeeldingen van zeker twee modellen zijn zonder toestemming gepubliceerd en zelfs bewerkt, wat het nog pijnlijker maakt voor het ministerie van Gelijkheid.

Met de slogan ‘De zomer is ook van ons’ lanceerde het woensdag een door het Spaanse Vrouweninstituut geregisseerde campagne tegen esthetisch geweld. De boodschap luidt: ‘Geniet hoe, waar en met wie je wilt; vandaag proosten we op een zomer voor iedereen, zonder stereotypen en zonder esthetisch geweld tegen ons lichaam'. Op de kleurrijke en vrolijke campagneposter prijken vijf vrouwen in alle soorten en maten: eentje met lichaamsbeharing, een topless vrouw die een borstamputatie onderging en drie dikke vrouwen die zich vermaken op een strand.

Een van hen is de Britse Sian Lord, een model en voorvechtster van body-positivity (lichaamspositiviteit) die links op de afbeelding te zien is. Zij reageert verontwaardigd op de campagneposter. Niet alleen had ze geen toestemming gegeven voor het gebruik van haar foto maar, erger nog, haar linker onderbeenprothese is weg-gefotoshopt. En dat uitgerekend in een campagne over body-positivity.

Dat liet Lord weten aan ‘plus-sizemodel’ Curvy Nyome, die zelf ook zonder toestemming op de campagneposter staat. ‘Het is zo belangrijk dat vrouwen ermee instemmen dat hun afbeeldingen en lichaam worden gebruikt. En ook betaald worden als deze afbeeldingen worden gebruikt. Iedereen bedankt voor jullie steun, ik waardeer het enorm’, schreef de Britse op Instagram. Ze bedankte de Britse krant Metro en in het bijzonder journalist Gergana Krasteva ‘voor het luisteren naar wat ik te zeggen had en het nauwkeurig optekenen daarvan'.

Nyome kreeg de afbeelding donderdag naar eigen zeggen toegestuurd. ‘Verdien ik het niet om zelfs maar gevraagd te worden of mijn beeltenis kan worden gebruikt voor een campagne van de Spaanse regering? Verdien ik niet betaald te worden voor het gebruik van die afbeelding? Het zijn altijd mijn afbeeldingen die zonder mijn toestemming worden gebruikt en ik word niet betaald. Bovendien moet ik in mijn eentje vechten om betaald te worden (iets dat ik eigenlijk had moeten krijgen). Ik ben uitgeput. Kunnen zwarte vrouwen ooit rusten?’ schrijft ze.

Het is volgens Nyome al de tweede keer dat haar dit is overkomen. ‘De eerste keer was in 2020 toen een illustrator mijn beeltenis gebruikte om producten te verkopen. Het punt is dat ik nooit nee zou zeggen als het voor een goed doel is, maar kom op, vraag om mijn toestemming. Dit is zo frustrerend!’ aldus het maatje-meer-model.

84.500 euro

Het ministerie van Gelijkheid betaalde volgens Spaanse media 84.500 euro om de poster te laten maken die het recht van alle vrouwen verdedigt om van het strand te genieten, ongeacht hun grootte, borsten, kleur, seksuele geaardheid of lichaamsbeharing.

De maker van de poster kreeg naar eigen zeggen 5000 euro betaald voor de klus. De vrouw verklaarde tegenover Spaanse media uit ‘onwetendheid’ te hebben gehandeld. Ze zou de afbeeldingen van het internet hebben geplukt en vervolgens bewerkt. Waar de rest van het geld is gebleven, is onduidelijk.

