Spaanse vrouw leeft 500 dagen in grot op 70 meter diepte en verbreekt wereldrecord

Onderzoekers van de universiteiten van Granada en Almería hebben het project, dat de naam ‘Timecave’ kreeg, begeleid. Het doel van het experiment was om meer te weten te komen over ons slaap-waakritme en over de capaciteiten van het menselijk brein. Twee GoPro-camera’s hebben het maandenlange verblijf van de speleoloog (kenner op gebied van grotten, red.) in de grot vastgelegd.



De 50-jarige vrouw had geen horloge of telefoon bij zich en kon enkel informatie de buitenwereld insturen via een laptop, waarop ze zelf geen berichten kon ontvangen. Alleen haar menstruatie kon haar ongeveer een indicatie geven van de tijd die verstreek.



,,Hoewel we aannemen dat ze geprobeerd zal hebben om het tijdsverloop op de een of andere manier te berekenen, weet Beatriz niet welke dag het is of wat er in de buitenwereld is gebeurd’’, legt Elena Mera, woordvoerder van het ‘Timecave’-project, uit. ,,De menselijke geest is tot het uiterste gedreven.’’