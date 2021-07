Spanjaarden massaal de straat op na dood homoseksuele Samuel

Volgens gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken vonden in 2019 in Spanje 278 haatmisdrijven plaats waarbij seksuele geaardheid of genderidentiteit een rol speelde, een stijging van 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten waarschuwt dat slechts een fractie van de haatmisdrijven bij de politie wordt gemeld.



Jose Minones, een vertegenwoordiger van de lokale overheid in de regio waar La Coruña ligt, twitterde dat de politie bezig was uit te zoeken wat er is gebeurd en om de daders voor het gerecht te brengen. Ook moet onderzoek uitwijzen of de aanval inderdaad was ingegeven door homofobie.



Hij maande daarom tot “voorzichtigheid” bij het weergeven van de gebeurtenissen en vroeg tijd en rust voor het onderzoek. De politie is bezig bewakingscamera’s te bekijken. Ook worden verdachten en getuigen die zich buiten de nachtclub bevonden ondervraagd.



,,We bevinden ons in de beginfase, het onderzoek zal uitwijzen of het een homofoob misdrijf was of niet’’, zei Minones tegen verslaggevers. Er zijn tot nu toe geen arrestaties verricht.