Spanje heeft zijn eigen Sywert-schandaal

kijk hier live PvdA dient motie van wantrouwen in tegen De Jonge: ‘Kamer niet eerlijk, niet tijdig, niet volledig geïnfor­meerd’

PvdA dient motie van wantrouwen in tegen De Jonge: ‘Kamer niet eerlijk, niet tijdig, niet volledig geïnformeerd’. Minister Hugo de Jonge maakt eerder in het debat ‘oprechte excuses’ aan Tweede Kamer en media voor onvolledige informatievoorziening rond de Sywert-deal. Daardoor is volgens hem ‘onbedoeld’ een incompleet beeld ontstaan over zijn betrokkenheid bij de miljoenenorder. ‘Dit is gewoon niet goed gegaan.’ Volg het debat live via dit artikel.

20:58