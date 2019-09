Spanje in shock: kleine kinderen zien moeder, tante én oma doodgeschoten worden

In de stad Valga in het noordwesten van Spanje is vandaag drie dagen van rouw afgekondigd naar aanleiding van een gruwelijk familiedrama. Een vader van 45 jaar schoot voor de ogen van zijn twee jonge kinderen zijn ex-vrouw, schoonmoeder en schoonzus dood. Voor de regio Galicië gaat het om een van de meest gewelddadige misdrijven aller tijden, stellen lokale autoriteiten vast.

De moorden vonden gisterochtend plaats toen de ex-vrouw, de 39-jarige Sandra Boquete Jamardo, aanstalten maakte om haar twee kinderen van 4 en 7 jaar naar school te brengen. De 45-jarige vader, José Luis Abet Lafuente, verscheen uit het niets met een pistool in zijn handen voor de woning en dreigde zijn ex-vrouw dood te schieten. Op dat moment zaten de kinderen achterin de auto te wachten om weggebracht te worden.



De vrouw waarschuwde tijdens de confrontatie haar moeder en zus en schreeuwde het uit van angst, waarna ze meerdere keren onder vuur werd genomen. De zus (27) en de moeder (57) van het slachtoffer arriveerden enige tijd later en werden ook direct neergeschoten. De drie familieleden overleden ter plekke aan hun verwondingen, terwijl de kinderen, die alles zagen gebeuren, in shock achterbleven.

Geen vergunning

De vader sloeg na de moorden op de vlucht en dumpte het vuurwapen in een nabijgelegen rivier, zo’n twintig kilometer verderop. Kennelijk bedacht hij zich enige tijd later, want hij keerde terug naar de plaats-delict en waarschuwde vanuit daar de hulpdiensten. Hij bekende de moorden te hebben gepleegd. Het pistool, een revolver caliber 32, is later teruggevonden en in beslag genomen voor onderzoek. De man had er geen vergunning voor.

Het familiedrama is bij de gemeenschap van Valga als een bom ingeslagen. De vader zou een blanco strafblad hebben en zou zijn vrouw en kinderen nooit hebben mishandeld. Het echtpaar is vorig jaar om nog onduidelijke redenen uit elkaar gegaan. Lokale media meldden dat de vader recent nog berichten naar zijn ex-vrouw had gestuurd waarin zij werd beschuldigd van het opeisen van de voogdij over de kinderen.

‘Je eist dat we gaan scheiden en houdt ook nog eens mijn kinderen bij mij vandaan’, schreef hij in een privébericht op Facebook, dat de Spaanse krant El Mundo naar eigen zeggen heeft ingezien. Het is niet duidelijk of het familiedrama direct het gevolg is geweest van het conflict tussen de ouders, maar de lokale media houden er wel rekening mee.

‘Vreselijke tragedie’

De Spaanse premier Pedro Sánchez noemde de gebeurtenissen een ‘vreselijke tragedie’ en stelde dat er in dit familiedrama sprake is van ‘gendergeweld’. ‘We zullen niet stoppen tot er een einde komt aan het afslachten van vrouwen’, schreef hij op Twitter.