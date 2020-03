Spanje kan stroom coronapatiënten bijna niet meer aan, Duitsland maakt zich op voor ‘grote klap’

Spanje

De gezondheidszorg in Spanje kan het aantal patiënten niet meer aan. Op intensive care-afdelingen staat het personeel met de rug tegen de muur. Het leger is te hulp geroepen om een veldhospitaal met 5500 bedden in te richten in een conventiecentrum in Madrid. Ook hotels worden ingericht als noodziekenhuis. Daar worden patiënten zonder de ernstige problemen met de ademhaling ondergebracht.



,,Op deze nationale tragedie is de gezondheidszorg in Spanje niet berekend’’, zegt dokter Olga Mediano in Guadalajara. ,,Dit kunnen we niet volhouden. We draaien dubbele diensten. Deze week komen we nog wel door, maar daarna moet de situatie absoluut verbeteren. We zijn professionals, maar de druk, ook op emotioneel gebied, wordt te groot.’’



Spanje wordt na China, Italië en Iran het hardst getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Er zijn inmiddels meer dan 1720 mensen aan overleden. Het aantal besmettingen bedraagt er 28.572. Premier Pedro Sanchez wil de noodtoestand met vijftien dagen verlengen. Hij houdt de bevolking voor dat ‘het ergste nog moet komen’.

Volledig scherm Met gezichtsmaskers op lopen mensen in Eurostar terminal in Londen langs een bord dat hen het advies geeft thuis te blijven. (Foto AFP) © AFP

Groot-Brittannië

Ook zijn Britse collega, Boris Johnson, gebruikte grote woorden. Hij waarschuwt de bevolking dat de Britse gezondheidszorg (NHS) net zo kan worden ‘overweldigd’ als die in Italië. Daarmee geeft Johnson aan dat het zeker niet bij 233 dodelijke slachtoffers in Groot-Brittannië zal blijven. ,,Het aantal loopt snel op. We lopen twee weken achter op Italië’’, aldus de premier. Hij roept de bevolking daarom op beter gehoor te geven aan de oproep om thuis te blijven en buiten de deur op afstand te blijven van anderen. ,,Zo niet, dan bestaat de kans dat we Italië achternagaan’’, zegt Johnson.



Zijn regering werkt nauw samen met het bedrijfsleven om tekorten aan medische apparatuur op te vangen, heeft scholen gesloten en ook restaurants, bioscopen en pubs opgedragen de deuren te sluiten. Hij roept iedereen op ‘Mothering Sunday’ niet te vieren, de Britse versie van Moederdag. ,,Het beste cadeau dat je ouders nu kunt geven is bij hen weg te blijven opdat ze niet worden besmet met dit gevaarlijke virus’’, aldus Johnson.

Volledig scherm President Emmanuel Macron dreigde, zo nu blijkt, premier Boris Johnson vrijdag met sluiting van de gemeenschappelijke grenzen als hij in Groot-Brittannië geen strengere maatregelen zou nemen. © Reuters

Frankrijk

President Emmanuel Macron, zo blijkt nu, heeft vrijdag premier Boris Johnson in een telefonisch onderhoud een ultimatum gesteld. Als de Britse premier geen strengere maatregelen zou afkondigen, dreigde Frankrijk de grens met Groot-Brittannië te sluiten. Kort na het ultimatum kondigde Johnson de sluiting af van scholen en onder meer pubs en restaurants.



,,We moesten dreigen om hem over stag te doen gaan’’, zegt een bron in het Élysée, het presidentieel paleis tegenover de krant Liberation. In Londen zei een woordvoerder van 10 Downing Street dat de ‘besluiten van vrijdag zijn ingegeven door wetenschappelijke informatie’. Frankrijk telt inmiddels 562 coronadoden en bijna 15.000 besmettingen.

Volledig scherm Automobilisten in Ambler (Philadelphia) melden zich bij gezondheidswerkers voor een 'drive-thru'-test om vast te stellen of zij het coronavirus onder de leden hebben. © AP

Verenigde Staten

Eén op de vier Amerikanen heeft te horen gekregen dat hij thuis moet blijven. Andere staten hebben nog geen lockdown ingevoerd. Zij roepen de bevolking grote bijeenkomsten te mijden. ,,We zijn in de verkeerde film beland’’, aldus gouverneur Jim Justice van West Virginia. In de VS loopt het aantal besmettingen op in de richting van 27.000. Bijna 350 mensen zijn als gevolg van Covid-19 overleden.



Ook in gevangenissen zijn de eerste besmettingen geconstateerd. Volgens gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York ‘wordt heel de wereld afgespeurd’ op zoek naar onder meer beademingsapparatuur en mondkapjes. De stad New York heeft alleen al een tekort aan twee miljoen mondkapjes en 30.000 apparaten om de ademhaling van patiënten te ondersteunen. In Washington wordt intussen de laatste hand gelegd aan een deal van 1 triljoen dollar om de ingezakte Amerikaanse economie een enorme stimulans te geven. Verwacht wordt dat het parlement er maandag over zal stemmen.

Volledig scherm Vanaf hun balkon volgen Italianen in Napels een mis in de open lucht, opgediend door twee priesters van de parochie Santa Maria della Salute. © AFP

Italië

Premier Guiseppe Conte heeft de al bestaande lockdown nog verder aangescherpt. Alle bedrijven die geen cruciale goederen en diensten aanbieden, gaan dicht. ,,Er is geen alternatief’’, aldus Conte die de bevolking opnieuw opriep zich aan alle regels te houden. ,,Het offer dat u brengt door thuis te blijven valt in het niet bij vergelijking met al die mensen die de samenleving nu overeind houden’’, zegt de premier.



De Italiaanse bevolking, met bijna 5000 doden in Europa het hardst getroffen door de uitbraak, krijgt hulp uit Rusland. President Vladimir Poetin heeft daartoe opdracht gegeven na een telefonisch onderhoud met premier Conte. Het gaat onder meer om honderd medisch specialisten (virologen en epidemiologen) en bijvoorbeeld mobiele apparatuur om te desinfecteren. Zij worden naar Italië gebracht met transportvliegtuigen van de Russische luchtmacht.

Rusland

De Russische regering meldt dat in eigen land tot nu toe 367 besmettingen zijn gemeld, één persoon is overleden. Bescheiden aantallen die ook door de Russische bevolking met een korreltje zout worden genomen. Bij Moskou wordt een noodhospitaal gebouwd om honderden patiënten te kunnen opvangen als het aantal besmettingen snel mocht oplopen. Bij de plek staat een groot bord met de tekst ‘Bouwers, elke minuut telt’.

Volledig scherm Een moeder en haar dochter genieten in het Taoranting Park in Peking van de gele bloesem. Beetje bij beetje keert het normale leven terug in China. © Getty Images

China

Voor de vierde opeenvolgende dag meldt China dat er geen nieuwe besmettingen zijn geconstateerd in de stad Wuhan, het hart van de uitbraak van het coronavirus. Pas na twee weken zonder besmettingen zullen de draconische reisbeperkingen voor Wuhan worden opgeheven, aldus de regering in Peking. Daarop vooruitlopend is er al wel een speciale trein aangekomen in de stad met meet dan 1000 arbeiders die er weer aan de slag zullen gaan in de autofabrieken. China meldde gisteren 46 nieuwe besmettingen, op een na allemaal afkomstig uit het buitenland. De maatregelen aan de buitengrenzen zullen worden aangescherpt.

Volledig scherm Een stel in Hamburg dat het advies opvolgt om thuis te blijven, geniet van de zon in het open raam van hun woning. © Reuters

Duitsland

De oosterbuur telt tot nu toe in Europa, gezien de bevolkingsomvang, een relatief beperkt aantal doden (93) en besmettingsgevallen (23.129). Duitsland maakt zich echter op voor de ‘grote klap’ omdat het aantal besmettingen de laatste dagen snel oploopt. De ernst van de situatie begint ook bij de bevolking door te dringen. In sommige ziekenhuizen zijn de intensive care afdelingen al vol. Er ontstaat een tekort aan gezichtsmaskers en spullen voor desinfectie. Artsen waarschuwen dat onder de patiënten ook het aantal jongeren toeneemt. De bevolking klaagt intussen over lege schappen in de supermarkten. Distributiecentra doen er alles aan de winkels te bevoorraden.

Volledig scherm Ook in Brussel trekken parken veel bezoek. Mensen gaan naar buiten voor een wandeling of een rondje hardlopen. © EPA

België

De afgelopen 24 uur zijn er in België 355 mensen opgenomen in een ziekenhuis vanwege het virus. Er liggen nu bijna 300 mensen op de intensive care. Het aantal doden is opgelopen tot 75. Het aantal besmettingen bedraagt 3401. België ontvangt nog eens 5 miljoen extra chirurgische maskers uit China. Afgelopen week ontving België ook al een lading met 5 miljoen maskers.



In Hooglede moest de politie in een bijzonder geval ingrijpen. Zij sloot voor de tweede keer in een week tijd een café. ,,Ik heb de uitbaatster (72) nog eens goed uitgelegd dat het nu echt wel gedaan moet zijn’’, aldus burgemeester Rita Demaré.

Volledig scherm Op de luchthaven van Addis Ababa laden arbeiders een vliegtuig uit met medische goederen uit China. De hulpvracht is beschikbaar gesteld door de Jack Ma Foundation. © EPA

Afrika

Verschillende Afrikaanse landen gaan in lockdown nu er inmiddels meer dan 1000 besmettingen zijn vastgesteld. Van de 54 landen op het continent zijn er 42 besmet. Nigeria heeft voor een maand alle luchthavens gesloten voor internationale vluchten. Ethiopië legt alle passagiers uit het buitenland een quarantaine op. Rwanda verbiedt voor twee weken alle ‘overbodige’ activiteiten buitenshuis. Iedereen moet zoveel mogelijk thuis werken. Congo, Ghana en Angola hebben hun grenzen gesloten. Zuid-Afrika laat op de drukste luchthaven van Afrika, bij Johannesburg, geen buitenlandse passagiers meer toe. South African Airways en andere Afrikaanse maatschappijen annuleren vluchten. In Zuid-Afrika zijn artsen vooral bang voor een uitbraak in de sloppenwijken waar miljoenen mensen wonen onder erbarmelijke omstandigheden, op elkaar gepropt zonder veel hygiëne.