Spanje scherpt wetgeving rondom seksueel geweld aan: 'alleen ja betekent ja'

Een soortgelijke wet werd op 1 juli in Zweden aangenomen. In deze wet staat dat een persoon verbaal of fysiek met seks moet instemmen. Aanklagers hoeven hierdoor niet langer te bewijzen er dat er geweld in het spel was, of dat het slachtoffer zich in een kwetsbare positie bevond. De huidige wet in Spanje zegt dat aanranding niet gepaard hoeft te gaan met geweld of intimidatie, terwijl dat bij verkrachting wel het geval is.