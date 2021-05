Spanje verrast door massale toestroom Marokkanen

De verleiding is groot, voor velen onweerstaanbaar. Het is de eenvoudigste, de kortste route van Afrika naar Europa. Geen levensgevaarlijke tocht van tientallen mijlen en vele dagen en nachten in een sloep over de Middellandse Zee of de Atlantische Oceaan. Bij de stranden Tarajal en Benzu scheiden slechts enkele tientallen meters zwemmen, waden of klauteren over rotsen Marokko van de Spaanse stad Ceuta.