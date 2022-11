Spannende strijd om laatste zetels Amerikaanse Senaat

Wat doet de Senaat?

De Senaat vormt samen met het Huis van Afgevaardigden het Amerikaans Congres, de wetgevende macht binnen de federale overheid van de Verenigde Staten. De Senaat, vergelijkbaar met onze Eerste Kamer, omvat 100 zetels; twee voor elke Amerikaanse staat. Deze plaatsen worden ingenomen door senatoren, die verkozen worden voor zes jaar. Elke twee jaar wordt een derde van de Senaat hernieuwd. Dit jaar moeten er tijdens de midterms 35 zetels opnieuw worden ingevuld. Op dit moment is de stemverhouding tussen Republikeinen en Democraten in de Senaat gelijk (50-50). De vicepresident van de Verenigde Staten - Kamala Harris - is de voorzitter van de Senaat en kan in het geval van een gelijk aantal stemmen van senatoren ook een stem uitbrengen. Dit gebeurt echter niet vaak. De Senaat heeft een aantal belangrijke bevoegdheden, zoals het goedkeuren van wetgeving Volgens artikel 1 van de grondwet van de Verenigde Staten kan de president niet zomaar internationale verdragen sluiten, met enkele uitzonderingen, zonder instemming van de Senaat. Ook dient de Senaat in te stemmen met belangrijke benoemingen, zoals die van rechters in het Hooggerechtshof en in federale rechtbanken, ambassadeurs en leden van het kabinet.

En het Huis van Afgevaardigden?

Het Huis van Afgevaardigden is de andere kamer van het Amerikaans Congres, het parlement van de Verenigde Staten. Het Huis van Afgevaardigden is vergelijkbaar met de Tweede Kamer en bestaat uit 435 leden. De Democraten hebben op dit moment een meerderheid. De leden worden om de twee jaar gekozen tijdens de midterms (tussentijdse verkiezingen). Ze worden gekozen door middel van een districtenstelsel. Dit betekent dat het land in districten is ingedeeld, op basis het aantal inwoners. Elk district heeft ongeveer evenveel inwoners. De partij die de meerderheid in een bepaald district haalt, krijgt de zetel voor dat district. Als de Republikeinen zowel een meerderheid krijgen in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden, dan is president Joe Biden de komende twee jaar een vleugellamme president, die zijn gezag nog vooral kan laten gelden door zijn presidentiële veto uit te spreken over wetsvoorstellen waarmee hij het niet eens is.