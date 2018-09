Spanning in Scandinavië: hoeveel zetels krijgt Zweedse Wilders erbij?

Er is wereldwijd speciale aandacht voor de verkiezingen in Zweden. Want gaat het Europese rechtspopulisme zondag ook doorbreken in het veel geprezen sociale Scandinavische gidsland?

Dat hij gaat winnen lijdt geen enkele twijfel volgens de peilingen. Jimmy Akesson, de leider van de rechts-populistische Zweedse Democraten, zal het nieuwe gezicht worden van de Eurosceptische anti-immigrantenpartijen in Europa. Het Vlaamse Nieuwsblad nam daar vandaag al een plagend voorschot op met de kop ‘De nieuwe Wilders is een Zweed’.

Dat klopt niet helemaal, want qua stijl en beleid lijkt de 39-jarige Akesson, vader van een zoontje van 4 en al sinds zijn negentiende in de politiek, meer een mix van rechts-populistische kopstukken als Marine Le Pen (wat betreft zijn talent om grote zalen toe te spreken) en Matteo Salvini.

Akesson staat net als zijn Italiaanse geestverwant voor een nationalistisch en vooral christelijk Europa. Hij is anti-immigratie, anti-islam, tegen feminisme maar dan weer wel voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Als hij premier zou worden dan wil hij meteen een Swexit-referendum organiseren, de Zweedse tegenhanger van de Brexit. Nog eentje waarmee hij hoog scoort: een keiharde aanpak van de criminaliteit.

De Zweedse premier en voorman van de socialisten, Stefan Lofven.

Socialisten

Het bijzondere aan de verkiezingen van morgen is dat die niet gapend voorspelbaar zijn. Sinds bijna honderd jaar zetten de Zweedse socialisten de toon in het land van Abba en IKEA en is de Sociaal Democratische Arbeiderspartij de grootste fractie in het parlement.



Er bestaat een goede kans dat de Zweedse PvdA nog steeds de grootste blijft, maar het wordt billenknijpen voor de socialisten als zondag 7,3 miljoen landgenoten naar de stembus gaan. Want de opmars van de Zweedse Democraten is gestaag. In 2010 scoorde de partij van Akesson 20 zetels, vier jaar later 49. De Zweedse riksdag telt in totaal 349 zetels.



Dat was vóór de komst van 400.000 vluchtelingen en alle problemen die daaruit voortvloeide. Nu wordt minimaal een verdubbeling van het aantal zetels voorspeld. Volgens de laatste peilingen halen de socialisten nog 25 procent van de stemmen maar komen de rechtspopulisten van Akesson mogelijk vlakbij met meer dan 20 procent.

Over de opkomst van het rechts-populisme in Zweden is veel geschreven. Sommigen zeggen dat de humanitaire modelstaat die Zweden altijd is geweest gewoon aan de grenzen is gekomen van zijn groothartigheid. Door in zes jaar tijd 400.000 vluchtelingen op te vangen lijken de grenzen van de humanitaire solidariteit bereikt.

Zweden ving meer asielzoekers per inwoner op dan welk ander Europees land ook. Anderen verklaren het wat simpeler: er is een diepgeworteld heimwee naar blonde haren en blauwe ogen, naar de tijd dat Zweden vooral Zweeds was en de Nederlandse troubadour Cornelis Vreeswijk een nationale held.

Feit is dat het relatief dun bevolkte Zweden twee grote stromen asielzoekers heeft verwerkt. Eerst in de jaren negentig tienduizenden mensen die de oorlogen op de Balkan ontvluchtten - onder wie de familie van een van de populairste Zweedse sporthelden: Zlatan Ibrahimovic - en daarna nog een van 400.000, uit het Midden-Oosten vooral.

Terreuraanslag

Dat er met zoveel vluchtelingen tegelijk ook gevaarlijke en instabiele individuen binnenkwamen, was onvermijdelijk. Vorig jaar schrok het land van de terreuraanslag in Stockholm toen een uitgeprocedeerde asielzoeker namens Islamitische Staat op voetgangers inreed. Daarbij vielen vijf doden en veertien gewonden.

Uit de buitenwijken van Malmö kwamen regelmatig verhalen van getto’s waar bendes elkaar bevochten en moorden, verkrachtingen, autobranden en zelfs granaataanvallen speelden.

Volgens de partij van Akesson kan het toegenomen gevoel van onveiligheid onder de Zweden hoofdzakelijk worden verklaard uit de angst voor deze criminele buitenlanders. Hij wil de laatsten maar ook afgewezen asielzoekers in het algemeen veel sneller terugsturen.

Net als in andere Europese landen hebben de klassieke Zweedse partijen lang geworsteld met een reactie op het straatgevoel. Onder invloed van de Zweedse Wilders is het migratiebeleid in Zweden overigens aangescherpt. Het aantal nieuwkomers is vorige jaar teruggebracht naar onder de 30.000.

Ondanks alles vragen de Zweedse socialisten de kiezers hun hart niet te sluiten voor migranten. De socialisten zoeken de kiezer deze keer echter met meer geld voor de zorg en gegarandeerde pensioenen. Anderen willen de belastingen verlagen.

Quote Islamisme is het nazisme en communisme van onze tijd Jimmy Akesson

Jimmy Akesson, die zijn partij ontdeed van alle fascistische en nazistische types uit de beginjaren, blijft hameren op het migratieprobleem. 'Zweden is vol' en 'Islamisme is het nazisme en communisme van onze tijd', zijn bekende uitspraken van hem.