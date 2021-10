Spanning over Frans-Britse visserijruzie groeit: ‘We zullen alles doen om Britse belangen te beschermen’

Groot-Brittannië en Frankrijk slijpen de messen voor een visserijoorlog. De Britten schenden volgens de Fransen de afspraken die zijn vastgelegd in het Brexit-akkoord. President Macron en premier Johnson ontmoeten elkaar dit weekend op de G20-top in Rome.

De ruzie over de visserijrechten heeft inmiddels het hoogste niveau bereikt. President Emmanuel Macron voert de spanningen op door de geloofwaardigheid van Groot-Brittannië aan de orde te stellen ‘nu het afstand neemt van toezeggingen in het kader van Brexit’. Premier Boris Johnson zegt op zijn beurt dat ‘Groot-Brittannië alles zal doen om de Britse belangen te beschermen’. Hij is bang dat de nieuwe handelsakkoorden met de Europese Unie, afgesloten na de Brexit, misschien wel worden geschonden.

Lees ook Brussel optimistisch: Beperking temperatuurstijging tot 2 graden nog mogelijk





Het zijn twee stevige uitlatingen die de opmaat kunnen zijn voor een nieuwe visserijoorlog tussen beide landen. Een oorlog die ertoe kan leiden dat Britse boten worden geweerd uit Franse havens en dat Groot-Brittannië jacht zal maken op Franse boten die in zijn wateren vissen.

Knelpunten

Dat beide landen elkaar in de haren zouden vliegen over visserijrechten is geen verrassing, omdat dit onderwerp een van de grootste knelpunten was bij het afsluiten van een nieuw handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de EU. Na een uiterst moeizaam overleg werd een compromis bereikt, waarbij de Europese vissers de komende 5,5 jaar twintig procent minder vis mogen vangen in Britse wateren. Zij mogen dat doen als zij van de Britten een vergunning hebben gekregen, waarbij moet worden aangetoond dat zij er al eerder gevist hebben.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De Italiaanse premier Mario Draghi ontvangt de Franse president Emmanuel Macron voor de aanvang van de G20-top in Rome. Voorafgaand aan de top doet Macron zijn beklag over de Bitse weigering om een vergunning te verlenen aan Franse vissers. © REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Het spel kwam nu op de wagen toen bestuurders in Londen en op het Kanaaleiland Jersey, voor de kust van Frankrijk, vorige maand besloten om tientallen Franse boten geen nieuwe visserijvergunning te verlenen. Deze afwijzing nemen de Fransen hoog op. ,,Vergis je niet, dit gaat ons allemaal aan’’, zei Emmanuel Macron voorafgaand aan de G20-topontmoeting in Rome. ,,Als je jarenlang hebt onderhandeld over een verdrag en je er een paar maanden later afstand van neemt omdat afspraken je niet goed uitkomen dan tast dat je geloofwaardigheid aan.’’

Quote Vergis je niet, dit gaat ons allemaal aan Emmanuel Macron

Tegenmaatregelen

De Fransen dreigen met tegenmaatregelen. Als de zaak niet wordt opgelost dan mogen Britse vissersboten niet langer Franse havens aandoen om hun vangst te lossen. Mocht het daarvan komen dan dreigt de Britse Brexit-minister, Lord Frost, op zijn beurt de Europese Unie aan te klagen omdat het Brexit-akkoorden schendt.

Waar oplopende spanningen tussen beide landen toe kan leiden, bleek al eerder dit jaar. In mei blokkeerden Franse vissers namelijk de haven van Saint Helier op Jersey, omdat zij boos waren over de toegekende visserijrechten en de extra voorwaarden die werden opgelegd voor het verstrekken van vergunningen. Groot-Brittannië stuurde in reactie daarop twee marineschepen naar het Kanaaleiland. Een besluit dat door Frankrijk werd beantwoord met het dreigement om de stroomtoevoer naar Jersey af te sluiten. Het Britse eiland ligt ruim 20 kilometer voor de Franse kust en is voor 95 procent van zijn elektriciteit afhankelijk van Frankrijk.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een Franse visser brengt zijn vangst aan wal in de haven van Le Guilvinec aan de west-Franse kust. © Fred TANNEAU / AFP

Brief

Bij de Britten zet ook een brief van de Franse premier Jean Castex aan de bestuurders in Brussel kwaad bloed. In de brief, waarop de BBC de hand heeft gelegd, zou Castex de oproep doen ‘om te laten zien dat een vertrek uit de Unie tot meer schade leidt dan een lidmaatschap’ en dat ‘gemaakte afspraken niet onderhandelbaar zijn’.

Ook Clément Beaune, de staatsecretaris voor Europese Zaken, spreekt stevige taal. ,,We zijn zeer geduldig geweest, te geduldig’’, aldus Beaune. ,,De Britten willen een bepaald aantal vergunningen niet geven. Niet omdat ze geen informatie hebben, maar omdat ze de politieke keuze hebben gemaakt.’’

Druppel

Sommige bestuurders doen een beroep op beide partijen om de kalmte te bewaren. ,,Het gaat hier om de vergunning voor zo’n veertig boten, dat is een druppel in de oceaan’’, zegt Jean-Marc Puissesseau, bestuurder van de havens van Calais en Boulogne. Volgens hem hebben eigenaren ervan geen duidelijk bewijs kunnen overleggen dat zij al eerder in de Britse wateren hebben gevist. Anderen hebben in de tussentijd nieuwe boten aangeschaft. Puissesseau waarschuwt voor de gevolgen als de Brits-Franse ruzie uit de hand loopt. Dan loopt de visserij van beide landen en de havens aan twee kanten van het Kanaal flinke schade op, aldus de Franse bestuurder.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: