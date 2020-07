Spanningen China-VS lopen op: Chinezen moeten consulaat sluiten

Washington zegt met de stap Amerikaanse belangen te willen beschermen, zowel zogenoemd intellectueel eigendom (bijvoorbeeld merken, muziek en uitvindingen) als privé-informatie. Een dag eerder waren in de VS nog twee Chinese hackers aangeklaagd die met hulp van de Chinese geheime dienst bij onder meer Amerikaanse bedrijven waren binnengedrongen. De cyberspionnen zouden gigantisch veel informatie hebben buitgemaakt.



Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de sluiting een schandalige zet en een politieke provocatie. Washington zou China hebben overvallen met de beslissing. China roept Washington op ,,foute besluiten” te corrigeren, en dreigt met vergelding als dat niet gebeurt.



De relatie tussen Washington en Peking was al moeilijk door onder meer geschillen over handel, de in China uitgebroken coronapandemie en de groeiende Chinese bemoeienis met de voormalige Britse kolonie Hongkong.

Documenten

Volgens media in Houston zouden politie en brandweer naar het consulaat zijn gegaan na meldingen over brand. In het complex zouden documenten worden verbrand. De politie meldde op Twitter dat er rook was te zien. Maar de Amerikanen werd de toegang tot het gebouw geweigerd.

Het consulaat in de grootste stad van Texas ging in 1979 open, als eerste in het jaar dat de VS en China diplomatieke banden aanknoopten. Er zijn vijf Chinese consulaten in de VS, de Chinese ambassade zetelt in de hoofdstad Washington.