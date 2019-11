Spanningen in India om bouw hindoetempel op omstreden eeuwenoude religieuze plek

Video Betogingen en 27 arresta­ties in Georgië vanwege film over twee verliefde mannelijke dansers

12:38 In Georgië zijn er bij protesten tegen een film over twee verliefde mannelijke dansers 27 arrestaties verricht. Twee politieagenten raakten gewond toen ze voor de veiligheid instonden bij de première van de film ‘And then we danced'. Dat deelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Tbilisi mee.