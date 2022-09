‘Speeltijd is over, jullie zijn soldaten nu’: Russen horen dat ze na 2 weken training naar het front moeten

Sinds de aankondiging van Vladimir Poetin dat alle jonge mannen met enige militaire ervaring moeten gaan strijden in Oekraïne, tonen beelden hoe Russen overal in het land worden gemobiliseerd. Na amper twee weken training moeten ze al naar het front, zo blijkt nu. Bovendien zouden de autoriteiten ook ‘ongeschikte’ kandidaten oproepen.

De Russische president kondigde woensdag een gedeeltelijke militaire mobilisatie aan, waarbij hij verklaarde 300.000 mensen op te roepen, alleen uit de bestaande pool van militaire reservisten. Maar volgens gelekte documenten die de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta in handen kreeg, kunnen zelfs één miljoen mannen worden opgeroepen. Studenten vallen hier buiten. Maar er zijn nu aanwijzingen dat die richtlijnen in de praktijk in de wind geslagen worden.

Officiële criteria genegeerd

Een 26-jarige promovendus aan een vooraanstaande Russische universiteit vertelde aan de BBC dat twee mannen bij hem thuis kwamen om hem op te roepen, ondanks zijn studentenstatus. De student, alleen bekend als Sergei, zei dat hij verward was door de oproep omdat hij helemaal geen militaire ervaring heeft.

Een 63-jarige man uit de regio Volgograd werd ook opgeroepen, meldde de onafhankelijke Russische nieuwssite The Insider. De man, alleen geïdentificeerd als Yermolaev, heeft diabetes en een hersenaandoening. De Rus had eerder in het leger gediend, maar is met pensioen. Donderdag werd hij naar verluidt ontboden in een medisch onderzoekscentrum waar hij van artsen te horen kreeg dat hij ‘voldoende fit is om naar het front te gaan’.

‘Dorpen uitkammen’

Een man uit Boerjatië, een bergachtig gebied in Oost-Siberië, vertelde dat rekruteringsambtenaren ‘de dorpen uitkammen’. ,,Mensen zeggen dat veel mannen worden weggehaald, ongeacht de criteria. Er zijn 400 mensen in ons dorp, en ze hebben 20 mannen meegenomen”, verklaarde de man, die niet bij naam werd genoemd, aan The Insider.

Een video die wordt gedeeld op sociale media, toont een dergelijke rekruteringsactie op een niet nader genoemde locatie in Rusland. Daarin schreeuwt een officier tegen een zaal vol mannen dat ze nu soldaten zijn en na amper twee weken training ten strijde moeten trekken. ,,De speeltijd is over, jullie zijn soldaten nu”, klinkt het. ,,Drie dagen hier. Dan een vlucht. En dan twee weken training.”

‘Falende missie’

,,De aankondiging van president Poetin om Russische burgers gedeeltelijk te mobiliseren en hen op te roepen om in Oekraïne te vechten, weerspiegelt de moeilijkheden van het Kremlin op het slagveld, de impopulariteit van de oorlog en de onwil van de Russen om mee te vechten”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, in een verklaring.

,,President Poetin opereert niet vanuit een sterke positie; dit is eerder een nieuw teken van zijn falende missie”, besloot Blinken.