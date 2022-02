Speurhond Wally geheim wapen in zoektocht naar vermiste Belgische (28) in Peru

De komst van Wally was goed nieuws, nadat de ervaren bergbeklimmer Eloy Cacya de zoektocht moest staken door gezondheidsproblemen van een familielid. Dat vertelde hij zelf aan het Peruviaanse radionetwerk Radio Exitosa. Cacya heeft een flink aantal successen behaald in het terugvinden van vermisten.



Natacha werd in de vroege ochtend van 24 januari, door personeel van het hostel waar ze toen verbleef, voor het laatst gezien. Net voor haar verdwijning liet ze het thuisfront nog weten dat ze een uitstapje plande naar een plek met slechte ontvangst en dat ze haar mogelijk enkele dagen niet zouden horen.



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Natacha wordt al zestien dagen vermist in Peru. © RV

Golden retriever

Sinds een zestal dagen wordt er met man en macht naar de juriste uit Brussel gezocht. De hoop is nu dat Wally voor een doorbraak gaat zorgen. De golden retriever maakt deel uit van de hondenbrigade van de nationale politie (Unidad Canina de la Policía Nacional) en is getraind in het vinden van mensen.



Dat deed Wally al eerder met succes. Zo vond hij in december 2018 het lichaam van Marcelino Huacarpuma Laucata (80), die dagen eerder was verdwenen in de woestijn van La Joya. Die plek ligt op 200 kilometer van waar momenteel gezocht wordt.



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Reddingswerkers zoeken al zes dagen naar de verdwenen Belgische. © AFP

Volgens de Peruviaanse radio- en televisieomroep RPP Noticias werd Wally maandagavond naar het hostel in Cabanaconde gebracht, waar Natacha logeerde. In haar kamer werd een trekkersrugzak van de jonge vrouw gevonden, iets wat justitie in Brussel gisteren bevestigde. De hond mocht er aan enkele bezittingen van Natacha ruiken in de hoop dat hij haar spoor zou oppikken.

Grand Canyon

Dinsdag gingen Wally en zijn begeleider met de High Mountain Rescue Unit van de politie en andere reddingswerkers op weg naar de Huaruro-watervallen in de Colca Canyon. De Belgische toeriste zou vlak voor haar verdwijning gezegd hebben dat ze daarheen wilde trekken.



De Colca Canyon is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Peru. Hij is twee keer zo diep als de beroemde Grand Canyon in de Verenigde Staten en een perfecte plek om te klimmen en gieren te spotten.



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Speurhond Wally heeft al heel wat vermisten teruggevonden. © AFP

Mogelijke route

De reddingsdiensten volgden in twee groepen een mogelijke route van meer dan tien kilometer die Natacha kan hebben genomen vanuit Cabanaconde. Ze kamden daarbij ook de plaatsjes Yawar, Belén, Llatica en Fure uit. De agenten klopten op de deuren van enkele huizen en spraken ook met de arbeiders van de Buenaventura-mijn, maar die zeiden de jonge vrouw de afgelopen dagen niet te hebben gezien.



Volgens de krant La República, waarvan een verslaggever met de teams meeging, waren de hulpdiensten daar zeven uur mee in touw. ,,We hebben zo goed mogelijk geprobeerd om de paden te volgen die de meeste toeristen nemen. Het is een vrij onherbergzaam en ruig gebied, maar we kammen het helemaal uit”, aldus Anthony Mozo Melón, de politiecommissaris van Cabanaconde.



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Reddingsdiensten volgden een mogelijke route van meer dan 10 kilometer die Natacha kan hebben genomen © AFP

Dronebeelden

Volledig scherm Er zijn diverse hypotheses over de verdwijning van de Belgische, waaronder een ongeval of een misdrijf. © AFP Voorlopig blijft de zoektocht naar Natacha zonder resultaat. ,,Tot nu toe hebben we geen enkel bewijs gevonden van haar aanwezigheid, geen enkel kledingstuk, geen enkele voetafdruk. De weg is breed en heel begaanbaar, maar we hebben niets gezien”, aldus reddingswerker Carlos Soto bij RPP Noticias. Er werd ook een drone voorzien van een hogeresolutiecamera ingezet om het terrein en de omliggende ravijnen af te speuren.



Experts analyseren de beelden nu op zoek naar aanwijzingen. De politie heeft verschillende hypotheses over de verdwijning van de jonge Belgische en houdt onder meer rekening met een val of een ongeval. Natacha zou ook verdwaald kunnen zijn en zich, uit vrees voor wilde dieren, verscholen kunnen hebben in een grot. Het Openbaar Ministerie zou ook een misdrijf niet uitsluiten en heeft een onderzoek geopend.



Een team met agenten van de dienst moordzaken en mensenhandel onderzochten de hotelkamer van Natacha en speurden er met het middel luminol naar bloedsporen. Sinds maandag zijn de ouders en een broer van Natacha ook ter plaatse. De familie helpt mee zoeken en wordt ondersteund door een vertegenwoordiger van de Belgische ambassade.