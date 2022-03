Spookstad Kiev is uitgestorven: achterblijvers schuilen in metrostation diep onder de grond

Ruim honderd meter onder de grond liggen Nika, haar dochter Diana en twee katten op dekens en slaapzakken op de stenen vloer van metrostation Arsenalna, in de Oekraïense hoofdstad Kiev. ,,Vanwege de raketten durven we niet thuis te slapen”, legt Nika (39) uit. In haar ogen een mix van paniek en onzekerheid. ,,We zijn hier nu al acht volle dagen”, vervolgt ze. ,,Wat moeten we doen? Wat gaat er met ons gebeuren?”