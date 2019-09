‘Sporenonderzoek in villa vermiste oud-topman Philips is bullshit’

In tegenstelling tot wat de Keniaanse recherche de buitenwereld wil doen geloven, vindt er helemaal geen sporenonderzoek plaats in de villa van de al zeven weken vermiste voormalig Philips-topman Tob Cohen (69). Dat zegt de advocaat van diens gearresteerde echtgenote tegen deze site. Het is volgens hem niet het enige waarmee de politie ‘treuzelt’ in het moordonderzoek.

Bronnen dichtbij dat onderzoek verklaarden elf dagen geleden dat de recherche een grootscheeps sporenonderzoek was gestart in Cohens villa in een buitenwijk van Nairobi. Het onderzoek richtte zich volgens hen op het vinden van bloedsporen en andere aanwijzingen over de verdwijning van de Nederlander. Die werd mogelijk in zijn villa vermoord en daarna begraven, al dan niet na een illegale crematie, luidde het.



,,Allemaal bullshit’’, zegt advocaat Philip Murgor. Hij staat Cohens echtgenote Sarah W.K. (51) bij. Zij werd op 28 augustus gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van haar man.

Specialistische apparatuur

Volgens haar raadsman moet het sporenonderzoek in de villa nog beginnen. ,,Ik ben er de afgelopen dagen geweest om spullen voor mijn cliënte op te halen en de enige levende wezens die ik tegenkwam, waren de twee honden en een personeelslid.’’

Verbaasd over de gang van zaken, vroeg de advocaat de recherche naar eigen zeggen om opheldering. ,,Ik kreeg te horen dat het wachten is op specialistische forensische apparatuur die van elders moet komen.’’

Niet verzegeld

De rust in en rond Cohens optrekje, geschat op zo’n 4 miljoen euro, was volgens hem niet het enige waarover hij zich verbaasde. ,,Ik kon het landgoed en de villa ook zonder probleem betreden. Terwijl de onderzoeksrechter het vorige week maandag officieel tot plaats delict verklaarde. Dan zou je toch verwachten dat de boel verzegeld is om te voorkomen dat bewijsmateriaal verdwijnt’’, aldus Murgor.



Volgens bronnen dichtbij het onderzoek is het forensisch onderzoek wel degelijk begonnen maar concentreert het zich in eerste instantie op de drie computers van Cohen en op de ‘gegevensdragers’ van diens echtgenote.



Het niet verzegelen van het domein van de Nederlander kan ook tactiek zijn, zeggen de bronnen. ,,Op die manier zie je wie er in en uit gaan en wat die personen er doen.’’ De rechercheurs houden volgens hen een aantal personen uit de omgeving van Cohens echtgenote in de gaten. Wie dat zijn, kunnen ze in het belang van het onderzoek niet zeggen.

Volledig scherm Advocaat Philip Murgor © Wikimedia Commons

Sekswerkers

Het ‘getreuzel’ bij het sporenonderzoek in Cohens villa is volgens Murgor niet het enige dat sleept in de zaak. Hetzelfde gebeurt met het natrekken van verklaringen van twee belangrijke getuigen, beweert de advocaat. ,,Twee sekswerkers hebben volgens mijn informatie tegenover de politie verklaard dat Cohen op de dag dat hij verdween, zaterdag 20 juli, bij hen was. Meer bepaald tussen een uurtje of twee en vier 's middags in een club in Westlands (een andere welvarende buitenwijk aan de noordwestrand van Nairobi, red.).’’

Wat Cohen in de bewuste club deed, is de strafpleiter niet bekend. ,,Volgens sommigen kwam hij er alleen lunchen, maar ik heb me laten vertellen dat hij zich nogal vermaakte met beide dames, als u begrijpt wat ik bedoel.’’

Bronnen dichtbij het onderzoek wuiven de beschuldiging van de advocaat weg. ,,Als die verklaringen van twee prostituees er al zijn, dan komen ze vanzelf aan bod’’, klinkt het.

Insinuaties over ‘hoererij’ door Cohen zijn niet nieuw. Zijn echtgenote verklaarde eerder iets soortgelijks tegenover deze site. In een kort gesprek van achter het hoge hek rond het landgoed bevestigde ze dat haar man wel vaker verdween om soms pas na twee weken weer op te duiken. ,,Wat ik daarmee bedoel? Stap vanavond een willekeurige kroeg in Nairobi binnen en u zult ontdekken wat mannen daar doen’’, zei ze toen.

Mobieltje

Los van de vraag of de informatie over de twee prostituees in de club klopt - feit blijft dat Cohens mobieltje op zaterdag 20 juli voor het laatst werd gepeild in de buurt van Westlands. ,,Er werd niet met het toestel gebeld, maar het ontving een bericht’’, verklaarde een bron dichtbij het onderzoek begin augustus tegenover deze site. ,,Het is nog onduidelijk van wie dat bericht kwam. Daarna was het toestel niet meer te traceren en ontbreekt elk spoor van Cohen.’’