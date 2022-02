Spotify verwijdert zeventig afleveringen podcast Joe Rogan

De podcast van Rogan ligt al een tijdje onder vuur. Zijn show The Joe Rogan Experience , die gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering haalt, zou volgens de critici onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie verspreiden. Muzikant Neil Young kondigde aan zijn muziek van het platform te verwijderen om deze reden. David Crosby, Stephen Stills en Graham Nash sloten zich niet lang daarna bij Young aan.

‘Niet racistisch’

Op Instagram verontschuldigt Rogan zich voor de uitspraken die hij heeft gedaan. ,,Er zijn veel dingen uit oude afleveringen van mijn podcast waarvan ik zou willen dat ik dat nooit had gezegd, of anders had gezegd.” In een video zegt Rogan dat hij de dingen die hij heeft gezegd ‘betreurenswaardig en beschamend’ vindt. ,,Ik weet nu dat er voor een witte man geen juiste manier is om het woord neger te gebruiken. Ik heb het al jaren niet meer gezegd.”