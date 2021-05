Staakt-het-vuren houdt stand, Netanyahu ziet operatie in Gazastrook als groot succes

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de militaire operatie in de Gazastrook omschreven als een groot succes. Maar ook in Palestijnse gebieden gingen mensen vannacht feestend de straat op om de overwinning te vieren. Rond het islamitische heiligdom van de al-Aqsa-moskee in Oost-Jeruzalem zijn vrijdag wel weer rellen uitgebroken.

Netanyahu heeft volgens nieuwssite Times of Israël tijdens een persconferentie gemeld dat de doelen van zijn land zijn bereikt. Hamas heeft volgens Netanyahu maximale verliezen geleden, terwijl het aantal slachtoffers in Israël beperkt bleef.

De premier zei na het sluiten van een wapenstilstand dat zijn land bovengronds 200 terroristen heeft gedood, onder wie 25 topfiguren. ,,En degenen die het overleefden, weten dat we ze overal kunnen bereiken”, vertelde hij volgens de nieuwssite. ,,Boven of onder de grond.”

Volledig scherm Isrealische soldaten keren weer huiswaarst. © EPA

Tunnels

Het Israëlische leger voerde de afgelopen anderhalve week op grote schaal bombardementen uit om tunnels van Hamas te vernietigen. Daarbij vielen volgens de autoriteiten in de dichtbevolkte Gazastrook ook veel burgerdoden, maar volgens Netanyahu doet zijn land juist al het mogelijke om te voorkomen dat onschuldige mensen om het leven komen.

Israël besloot uiteindelijk om geen grondtroepen naar het Palestijnse kustgebied te sturen. ,,Als ik had gedacht dat het nodig was, dan had ik daar opdracht toe gegeven”, benadrukte de premier op de persconferentie. Hij voorspelde daar ook dat Hamas in de toekomst terughoudender zal zijn met aanvallen op Israël.

Hamas en Islamitische Jihad vuurden tijdens het conflict meer dan 4300 raketten af op Israël en zien zichzelf juist als overwinnaars. In de Gazastrook gingen na het ingaan van het bestand duizenden mensen feestend de straat op. ,,Dit is de euforie van de overwinning”, concludeerde de hoge functionaris Khalil al-Hayya.

Volledig scherm Een beschadigd gebouw in Gaza-stad, waar onder meer persbureaus kantoor hielden. © AP

Volledig scherm Een Palestijns jongetje draagt een hoofdband met een verwijzing naar Hamas. © REUTERS

Nieuwe rellen

Nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook bleven vannacht uit. In Israël zwegen de luchtalarmen na anderhalve week van aanhoudende raketbeschietingen.

Rond het islamitische heiligdom van de al-Aqsa-moskee in Oost-Jeruzalem zijn vrijdag wel weer rellen uitgebroken. De Israëlische oproerpolitie is onder meer met traangas in actie gekomen tegen betogende Arabieren. Er wordt volgens ooggetuigen ook met rubberen kogels op betogers geschoten en er zijn gewonden.

De demonstranten uiten ook hun vreugde over de bloedige krachtmeting van de afgelopen dagen tussen Hamas en het Israëlische leger, omdat ze die in het voordeel van de Palestijnen beslecht zien.

Vrijdag is een wapenstilstand van start gegaan, nadat Hamas en andere Palestijnse groepen in de Gazastrook duizenden raketten op Israël hadden afgevuurd en de Israëlische strijdkrachten verwoestende bombardementen op de smalle dichtbevolkte kuststrook hadden uitgevoerd.

Volledig scherm Palesteinse Hamasaanhangers gaan de straat op, in het zuiden van Gaza. © REUTERS

Aanleiding

Aanleiding voor de explosie van geweld waren betogingen die 6 mei begonnen bij de al-Aqsa-moskee tegen de uitzetting van Arabieren uit hun woningen in een wijk in Oost-Jeruzalem. De Arabieren moeten net als elders in de bezette gebieden plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

Burgers aan beide kanten van de grens reageerden opgelucht op het staken van de vijandelijkheden. In Palestijnse gebieden gingen mensen feestend de straat op en ook in Israël reageerden mensen blij. ,,Ik hoop dat dit standhoudt, want alles wat we hier willen is verdergaan met onze levens zonder alarmen of vuur”, zei een man in Tel Aviv tegen persbureau AFP.

De wapenstilstand kwam tot stand na bemiddeling door Egypte. Dat land stuurt volgens ingewijden delegaties naar Tel Aviv en Palestijnse gebieden om toezicht te houden op de naleving van de afspraken.

Een hoge Hamas-functionaris waarschuwde alvast dat zijn groep nog steeds ‘de hand op de trekker’ heeft. Ezzat al-Reshiq zei in Doha tegen persbureau Reuters dat Hamas eist dat de al-Aqsamoskee in Jeruzalem wordt beschermd. Ook moet de huisuitzetting van Palestijnen in Oost-Jeruzalem worden voorkomen. Dat noemde hij een ‘rode lijn’. Ondanks dat Israël en Hamas de wapenstilstand hebben geaccepteerd, lijkt vrede nog ver weg.

