Stad van Dmytro’s jeugd verwoest door damdoorbraak: ‘Alles is veranderd in schroot’

Toeristen in Spanje aangeval­len door steenbok: Nederland­se vrouw (64) van klif geduwd

Twee Belgen en een Nederlandse vrouw zijn in Spanje aan de dood ontsnapt na een aanval door een berggeit. Een agressieve steenbok stootte een Nederlandse vrouw (64) van een klif, waardoor ze 20 meter naar beneden stortte. Daar belandde ze op een richeltje boven een loodrechte afgrond. Even later werden twee Belgische toeristen aangevallen.