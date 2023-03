Stakende vuilophalers maken van Parijs de ‘stinkende lichtstad’

met videoWie een paar dagen wil doorbrengen in de ‘stad van de liefde’ zal een minder romantische ervaring hebben dan normaal: er ligt namelijk 7600 ton rottend afval in de straten van Parijs en daar komt dagelijks nog veel meer bij. Vuilophalers staken al anderhalve week vanwege de plannen om de pensioenleeftijd op te schroeven, en dat is te ruiken in de Franse hoofdstad.

Manshoge stapels vuilniszakken, maar ook pizzadozen, rottende bananenschillen, drankkartons, etensresten en gebruikte menstruatieartikelen liggen op de trottoirs van Parijs. De staking van de vuilophalers, die al sinds 6 maart hun werk neerleggen uit onvrede om hun pensioenleeftijd te verhogen van 57 naar 59 jaar, wordt steeds merkbaarder in de Franse hoofdstad.

Het einde lijkt nog niet in zicht: ze zijn voornemens tot zeker 20 maart te staken. Zelfs het plan van de minister van Binnenlandse Zaken om met hulp van de Parijse politiechef vuilnismannen te dwingen weer aan het werk te gaan, krijgt nul op rekest. De locoburgemeester van Parijs zegt dat zo’n eis ‘een aanval is op het grondwettelijk recht om te staken’, schrijft Le Parisien. Er wordt vanuit het stadhuis wel gewerkt aan een ‘eigen oplossing voor dringende gevallen’. Woensdagavond lijkt het erop dat de politie zonder de medewerking van de gemeente tóch overgaat om afvalophalers te dwingen hun staking te stoppen, meldt persbureau AFP.

Vakantiegangers moeten zich intussen in bochten wringen om Parijs, met 34,5 miljoen toeristen per jaar de meest bezochte stad ter wereld, op camera vast te leggen zónder vuil. Het ligt overal: langs de oevers van de Seine, bij de Notre-Dame en de iconische Eiffeltoren. De Duitse Claudia Harmand vertelt aan AFP dat de ‘slalom tussen de vuilnisbakken de charme van de stad een beetje bederft’. Een Mexicaanse toerist zegt dat ze zich ‘ongemakkelijk’ voelt door de ‘onaangename’ dampen, een Canadese voorspelt dat de toeristen de lichtstad links zullen laten liggen: ,,En ze komen niet meer terug.”

Bewoners maken zich intussen zorgen om de volksgezondheid. Hoofdschuddend kijkt Caroline Chesnay vanuit haar meubelwinkel naar de steeds hoger wordende stapel afval voor de deur. ,,Het lijkt wel de scheve toren van Pisa - tegen zaterdag kunnen de klanten de deur niet meer openen”, zegt ze tegen The Guardian. ,,Het is een nachtmerrie. Ik ben bang dat er binnenkort ratten komen. Eerst hadden we Covid, nu de pest. Ik verlies inkomsten. Ik wil gewoon dat dit meteen wordt opgeruimd. Het is brandgevaarlijk. Binnenkort verspreidt het zich over de straat en blokkeert het auto’s.”

Volledig scherm Ook in de straten rond de iconische Eiffeltoren liggen bergen vuilnis. © AFP

Younis, die werkt bij een viswinkel in het zuiden van Parijs, doet zijn best om de stank te verminderen. ,,We bewaren het ergste visafval voorlopig in onze eigen koelcellen, want dat spul zou echt stinken als we het buiten lieten liggen. Maar binnenkort hebben we geen ruimte meer. Maar ik steun nog steeds de stakers die hun rechten opeisen.” Buiten restaurant La Gentilhommière liggen bergen vuilniszakken tegen de rand van de eethoek. ,,Het is walgelijk,” zegt een personeelslid dat niet bij naam genoemd wil worden, tegen The Guardian. ,,Klanten komen niet meer binnen.”

Smalle steegjes worden bijna geheel geblokkeerd door het vuil. Voorbijgangers moeten zich al slingerend een weg banen door de troep. Bij een crèche aan de linkeroever wordt het zicht naar buiten onttrokken door de stapel vuilniszakken voor de deur. Vader Paul, die zijn 2-jarige dochter afzette, voorziet problemen. ,,Ik heb veel ratten gezien. We hadden al een rattenprobleem in de stad - we hadden zes maanden geleden ratten in ons gebouw en op een plaatselijk plein zie je ze ‘s avonds in groten getale rondscharrelen.”

In sommige delen van de stad wordt er nog wel vuil opgehaald: de gemeentelijke teams staken, maar sommige particuliere vuilophaaldiensten werken door. Ze moeten op verzoek van het stadhuis vuil ophalen in precaire plekken in de stad om een uitbraak van ziekten voor te zijn, zoals in de buurt van ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Dat gaat niet zonder slag of stoot: de stakende vuilophalers dreigen de poorten van de particuliere inzamelaars te blokkeren als zij doorwerken, schrijft AFP.

De staking is niet alleen in Parijs, ook in Antibes, Le Havre en Rennes stapelen de vuilniszakken zich op. De voorstellen van president Macron om de algemene pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar en het aantal jaren dat men moet werken om aanspraak te maken op een volledig pensioen, hebben geleid tot twee maanden van protesten en stakingen. De regering hoopt dat het parlement donderdag over de voorstellen kan stemmen.

