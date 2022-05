Standbeeld Britse oud-premier Thatcher kort na onthulling bekogeld met eieren

Een standbeeld van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher in Engeland is, amper een paar uur nadat het was onthuld, bekogeld met eieren. Het incident vond gisteren plaats in Grantham, in het graafschap Lincolnshire, de geboorteplaats van de ‘Iron Lady’. Het standbeeld is nu beschermd met extra hekken en een bewakingscamera.

Een demonstrant gooide de eieren van achter een tijdelijke omheining rond het gedenkteken. Volgens de plaatselijke politie is er nog geen arrestatie verricht. ,,We hebben melding gekregen van schade aan het standbeeld van mevrouw Thatcher. Het onderzoek is volop lopende’’, aldus een woordvoerder van de politie. Het monument werd gisteren ook uitgejouwd door passerende automobilisten, maar er waren ook mensen die selfies namen.

Het standbeeld was gisteren net onthuld in Grantham. Het kunstwerk kost bijna 300.000 pond (350.000 euro) en was oorspronkelijk bedoeld voor Parliament Square in Westminster. Daar vreesden de lokale autoriteiten echter voor protest en beschadigingen.

In 2020 keurde de gemeenteraad de plannen goed voor een dure onthullingsceremonie in Grantham. Daarna werd een Facebookgroep gemaakt met het voorstel om tijdens de die plechtigheid een ‘wedstrijd eieren gooien te houden’. Een formele onthullingsceremonie is gepland voor een latere datum.

Ondertussen is de massieve sokkel bedekt met zeil en omringd door een dubbele rij metalen hekken, meldt een AFP-fotograaf. Volgens het gemeentebestuur is er ook een bewakingscamera geplaatst om vandalen af te schrikken.

‘The Iron Lady’

Margaret Thatcher was de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk, van 1979 tot 1990. Vanwege haar neoliberale beleid en massale bezuinigingen, kreeg ze de bijnaam ‘the Iron Lady’, oftewel de ijzeren dame.

Haar premierschap werd vooral gekenmerkt door haar oorlog tegen Argentinië over de Falklandeilanden, de privatisering van staatsbedrijven en het doorbreken van de macht van de vakbonden tijdens de mijnwerkersstakingen van de jaren 80.

De Britse politica had evenveel supporters als tegenstanders, en haar figuur is nog altijd heel controversieel in de Britse samenleving. Vlak na haar dood in 2013 werd het lied Ding dong, the witch is dead erg populair na een campagne van haar critici.

