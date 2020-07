Standbeeld van Black Lives Matter-activiste vervangt beeld van slavenhandelaar

In de Engelse stad Bristol heeft een standbeeld van een slavenhandelaar plaatsgemaakt voor dat van een Black Lives Matter-activiste. De plaatsing van het nieuwe standbeeld gebeurde vannacht in het geheim. Volgens de activiste en de kunstenaar dient het beeld om het gesprek over racisme gaande te houden.

Het oorspronkelijke standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston werd op 7 juni omver getrokken en in de haven gegooid tijdens een anti-racismedemonstratie in de stad. Colston was een Britse zakenman en politicus in de 17de eeuw en vergaarde een groot deel van zijn vermogen door het verhandelen van slaven.

Nadat het standbeeld van Colston omver was getrokken, klom activiste Reid op de sokkel en stak haar vuist in de lucht, het gebaar van de Black Power-beweging. Kunstenaar Marc Quinn zag een foto van haar actie en besloot het moment te vereeuwigen in een standbeeld. ,,Ik zag foto’s van Jen op de sokkel en ik vond het fantastisch dat ze dat gebaar maakte’’, aldus Quinn tegen de BBC. ,,Alleen door dat te doen, heeft ze een kunstwerk gemaakt. Ik vond dat het terug moest komen op die beladen plek waar Edward Colston had gestaan.’’



Hij nam contact op met Reid en de twee werkten vervolgens samen aan het beeld in zijn studio. De twee plaatsten het beeld, dat de naam A Surge of Power draagt, in het holst van de nacht op de sokkel. Er was van tevoren geen toestemming gevraagd bij de gemeente. Het is bedoeld als een tijdelijke vervanging van het oorspronkelijke beeld om het gesprek over racisme gaande te houden.

Volledig scherm Het standbeeld van Reid is gebaseerd op deze foto. Nadat het beeld van Edward Colston omver was getrokken, klom ze op de sokkel en stak ze haar vuist in de lucht. © Instagram/@Biggiesnug via Reuters

3D-printer

,,Ik denk dat de mensen in Bristol het kunnen waarderen’’, zei Reid tegen de BBC. ,,Mijn man nam de foto op de dag van de protesten en plaatste hem op social media. Hij werd benaderd door Marc Quinn en vervolgens nam hij contact met mij op.’’ Met behulp van maar liefst 201 camera’s maakte Quinn vanuit alle hoeken foto’s van Reid. Die gingen in een 3D-printer en zo werd er een mal gemaakt.

Over het moment dat Reid op de sokkel klom, vertelt ze dat het een spontane actie was. ,,Ik voelde een overweldigende impuls om erop te klimmen. Toen ik daar bovenop die sokkel stond, gooide ik spontaan mijn vuist de lucht in om het Black Power-gebaar te maken. Ik dacht er niet eens over na.’’

Geen toestemming

Volgens de burgemeester van Bristol, Marvin Rees, was er vooraf geen toestemming gevraagd voor de plaatsing van het beeld. De burgemeester heeft het standbeeld van Colston eerder ‘een belediging’ genoemd. ,,Het is aan de inwoners van Bristol om te bepalen wat de toekomst is van de sokkel en wat er op geplaatst moet worden’’, zegt hij tegen de BBC.

Het standbeeld van Colston werd na de demonstratie door de gemeente uit de haven gevist. Het zal in een museum gezet worden met aanplakbiljetten van de Black Lives Matter-demonstratie.

Volledig scherm Beelden van het standbeeld van Edward Colston dat tijdens de demonstratie van 7 juni in de haven werd gegooid gingen de wereld over. © Keir Gravil via Reuters