Steeds meer artiesten 'pakken telefoon af' bij concert

Het concept oogt simpel. Bij binnenkomst wordt iedereen verplicht zijn telefoon in een kunststof hoesje te doen, waarna deze wordt gedicht. Zonder hulp van een medewerker valt het hoesje niet te openen. Wanneer het concert afgelopen is en bezoekers naar buiten komen, wordt het hoesje met behulp van een magneet weer opengemaakt. Het systeem doet opvallend veel denken aan de beveiligingschip die vaak op kleding te zien is.



Maar is het dan geen tijdrovend karwei waardoor enorme rijen ontstaan? Volgens het bedrijf achter het hoesje, startup Yondr, is er niets aan de hand. Doordat mensen minder treuzelen en niet met hun telefoon bezig zijn, gaan de hoesjes in sneltreinvaart open.



Benieuwd naar zo'n smartphonevrij concert? Op 2 juli geeft Jack White (voormalig voorman van The White Stripes) een concert in Amsterdam. Ook hij maakte deze maand bekend dat smartphones zijn gehele tour verboden zijn.