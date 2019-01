Steeds meer vraagtekens rond explosie Russisch flatgebouw: pech of toch terrorisme?

De ramp in Magitogorsk brengt Rusland bijna twintig jaar terug in het verleden. In 1999 explodeerden bommen in vier verschillende flatgebouwen, waarvan twee in Moskou. Daarbij kwamen bijna driehonderd mensen om. De angsthysterie die daardoor ontstond, zou uiteindelijk de toen net aangetreden Russische premier Vladimir Poetin in het zadel helpen als president.



Tsjetsjeense terroristen kregen destijds de schuld, wat voor het Russische leger reden was de deelrepubliek Tsjetsjenië binnen te vallen. Sinds het najaar van 2015 is Moskou nauw betrokken bij de oorlog in Syrië tegen IS. Ook dat heeft in het verleden al tot ‘islamitische’ aanslagen geleid in Rusland zelf.