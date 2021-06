Steiger ingestort in Antwerpen: tiental mensen bevrijd onder puin, twintigtal gewonden

De hulpdiensten zijn ter plaatse. De Belgische politie laat weten dat een twintigtal mensen gewond is geraakt. Sommigen lijken er erg aan toe, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Een tiental mensen is door de brandweer vanonder het puin gehaald. Ook binnen zouden nog enkele mensen vastzitten, de brandweer heeft contact met hen. Zij moeten worden bevrijd, maar dat is volgens de hulpdiensten ‘een lastige klus’ vanwege de instabiliteit van het gebouw. Twee personen zijn vermist.

De steiger was opgebouwd voor de bouw van een nieuwe basisschool. Op beelden van de Vlaamse site Het Laatste Nieuws is te zien dat ook een deel van het gebouw ingestort is. Evie Vergauwen woont vlakbij het gebouw en zag het gebeuren. ,,De school gaat in september openen, dus de werkmannen waren hier dag en nacht aan het werk. Plots stortte de stelling als dominosteentjes in elkaar en nadien ook een deel van het gebouw. Er was een grote stofwolk te zien. Het is nog een geluk dat dit niet op zaterdag is gebeurd, want dan spelen er veel kinderen”, zegt hij.