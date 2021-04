Stel bekladt ‘per ongeluk’ kunstwerk van 425.000 euro

Het 2,40 meter hoge en 7 meter lange kunstwerk zonder naam werd in 2016 in Seoul gemaakt door de Amerikaanse graffiti-kunstenaar John ‘JonOne’ Perello (57). Dat gebeurde voor het oog van het publiek. Inmiddels wordt het werk geschat op 500.000 dollar (ruim 425.000 euro). Het wordt tentoongesteld in een atelier in het Lott World-winkelcentrum. Ervoor liggen de door JonOne gebruikte verfpotten en kwasten die onderdeel van de expositie zijn.

Nadat de verse klodders verf op het kunstwerk werden ontdekt, bekeek de politie afgelopen zondag de bewakingsbeelden. Daarop was duidelijk te zien hoe een man en vrouw (beiden twintigers) verf van de grond pakten en dat op het paneel kwakten en uitsmeerden. Het tweetal werd direct daarna in het winkelcentrum aangehouden en na ondervraging weer vrijgelaten. ,,Ze hebben een fout gemaakt. Ze dachten dat het om kunst ging waaraan het publiek mocht meewerken en dat het dus was toegestaan’’, zei het hoofd van de tentoonstelling Kang Wook gisteren tegen persbureau Reuters. Hij voegde toe geen aanklacht in te dienen omdat het om een eerlijke vergissing leek te gaan. ,,We zijn nu in overleg met de kunstenaar over de vraag of we het moeten herstellen of zo laten.’’