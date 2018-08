Stemming over Brexit slaat om, steeds meer Britten tegen vertrek uit EU

De cijfers spreken boekdelen: bij het referendum in 2016 stemden 403 van de 632 kiesdistricten voor ‘Leave’, een vertrek uit de Europese Unie. Volgens een onderzoek van de krant Observer zijn nu nog maar 288 voor ‘Leave’. De ‘remainers’, diegenen die willen blijven, hebben de overhand gekregen in 341 kiesdistricten. Vertaald in percentages van de kiezers zou dat betekenen dat 53 procent voor het EU-lidmaatschap is, en 47 procent tegen.

Extra voer

De uitkomst is extra voer voor het toch al felle debat in parlement en samenleving over de Brexit. Die zou, volgens alle in gang gezette procedures, volgend jaar een feit moeten zijn. Niet alleen de regerende Conservatieve partij van premier Teresa May zal nu met de billen bloot moeten, ook de oppositiepartij Labour. Vooral de achterban van Jeremy Corbyn – jongeren en Britten met een etnische achtergrond – maakt een draai naar ‘Remain’. Dat vertaalt zich in de omslag in vooral kiesdistricten in Wales en het noorden van Engeland, traditioneel sterk ‘Labour-gebied’.

Corbyn heeft tot nu toe een koerswijziging afgehouden, hij is een voorstander van de Brexit maar hij zal wel degelijk rekening moeten houden met een ommezwaai onder zijn kiezers. De afgelopen maanden is Corbyn al uiterst terughoudend in het Brexit-debat. Hij is bang dat voorstanders van het EU-lidmaatschap het komend partijcongres willen aangrijpen om een tweede Brexit-referendum over de Brexit af te dwingen. Dat zou een forse nederlaag voor hem zijn. De ‘Remainers’ in Labour zullen zich daarentegen zeer gesterkt voelen door de uitkomst van de analyse van de Observer. De kiesdistricten met de grootste ommezwaai voor ‘Remain’ zijn alle drie hartgebieden van de partij: Liverpool Walton (van 46,2 naar 60,5 procent), Knowsley on Merseyside (van 47,6 naar 61) en Swansea East (37,9 naar 50,7).

Ongemakkelijker

Ook Theresa May en de felste voorstanders van de Brexit, onder wie Boris Johnson, zullen zich nu ongemakkelijker voelen. May moet nog met het Lagerhuis uitvechten welke stem het parlement zal krijgen over een akkoord met de EU over een Brits vertrek. Veel parlementariërs willen erover kunnen stemmen, tegenstanders van May willen zelfs een nieuw referendum en nieuwe verkiezingen afdwingen.

Saillant detail is dat de kiesdistricten van de felste voorstanders van een Brexit, Boris Johnson en Michael Gove, nu voor ‘Remain’ zouden zijn. In Johnsons district Uxbridge and South Ruislip wil nu 51,4 procent van de kiezers in de EU blijven. Dat was 43,6 procent. In Surrey Heath, het district van Michael Gove is nu een meerderheid van 50,2 procent voor ‘Remain’. Dat was eerst 48 procent.