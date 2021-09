Stemt Canada maandag wonderboy Trudeau naar huis?

Canadezen stemmen maandag over de toekomst van de premier die lang gold als politieke rockster. De verkiezingsdag kan wel eens heel anders uitpakken dan Trudeau had gedacht. Zijn centrumlinkse Liberale Partij is verwikkeld in een nek-aan-nekrace met de centrumrechtse Conservatieven, geleid door Erin O’Toole, zelfs in eigen kring tot voor kort gezien als ‘waardeloze’ draaikont.