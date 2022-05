Sterren eisen strengere wapenwetgeving na bloedbad Texas: ‘Dit moét veranderen’

Stephen King liet op Twitter weten: ‘Twee dagen verontwaardiging op social media is niet genoeg. Als je dit najaar het stemhokje instapt, stem dan voor nieuwe wapenwetgeving’. Elizabeth Banks schreef: ‘Stem alsof het leven van je kinderen ervan afhangt. Want dat doet het. Hoeveel meer nog? Doe iets’.

Basketballegende LeBron James twitterde: ‘Dit moet simpelweg veranderen. Het moet! Ik bid voor iedereen met schoolgaande kinderen in deze tijden’ en Kylie Jenner deelde in haar Instagram Stories een tweet van burgerorganisatie Public Citizen, waarin staat: ‘Vandaag is de 144e dag van 2022. De schietpartij in Uvalde is de 212ste massaschietpartij van het jaar. Wapengeweld is een volksgezondheidskwestie’.

Genoeg

Jenners zus Khloé Kardashian schreef op Instagram: ‘Ik bid, ik hoop, ik smeek: alsjeblieft wetmakers, overheidsfunctionarissen, leiders van ons land: doe iets om onze kinderen te beschermen. Het was ‘genoeg’ tien schietpartijen geleden. Het was ‘genoeg’ na Sandy Hook. Wat hebben we aan het beschermen van onze vrijheid als onze levens niet beschermd zijn?’

Acteur Dylan O’Brien trok een vergelijking met de recente aanscherping van abortuswetgeving in de VS. ‘Republikeinen dwingen je om een kind te krijgen, maar doen helemaal niets om hen veilig te houden’. George Takei liet weten sprakeloos te zijn. ‘Hier zijn geen woorden voor. En daden zijn er nooit. Als we veranderingen willen, moeten we die eisen van onze leiders’.