Steuntweet van zus Trump blijkt nep

Trump deelde vrijdag een steunbetuiging voor zijn weigering mee te werken aan een transitie van de macht naar de nieuw gekozen president Joe Biden. In een bijdrage van de conservatieve radiopresentator Wayne Dupree zat ook een aanmoediging verwerkt van de zus van de president. Volgens Dupree die flink met zijn primeur uitpakte, was dat zeer opmerkelijk want de zus heeft zich altijd zeer op de achtergrond gehouden tijdens het presidentschap van haar broer. Deze keer dus niet. ‘Deze verkiezingen inspireren me mijn stilte te verbreken en me uit te spreken namens de familie. Mijn broer Don heeft de verkiezingen gewonnen en zal vechten tot het einde. We zijn altijd een familie van vechters geweest’, zo stond er op het account van ene TheBettyTrump.

Dupree had de tweet gevonden en was er vol lof over in zijn show. ,,Dit is zo krachtig, onze president heeft echt zo’n verbazingwekkende familie.”

Donald Trump vond dat ook bedankte in een tweet zijn zus hartelijk voor de steun. ‘Dank je Elizabeth, LOVE!’ Op het account van de tot dan altijd zwijgzame Elizabeth verscheen vervolgens een reeks scherpe aanvallen op Democraten, journalisten en afvallige Republikeinen die Trump onvoldoende zouden steunen. Alleen bleek het dus allemaal nep. Vice News slaagde erin de echte mevrouw Trump Grau aan de lijn te krijgen. ,,Ik zit niet eens op Twitter”, zei ze. Ze had niets over haar broer te melden en voegde eraan toe ‘buitengewoon geïrriteerd te zijn door hele gedoe’. Haar nepaccount is inmiddels verwijderd.

