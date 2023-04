Stikjaloerse stiefzoon die schatrijke Belgische barones doodschoot deed dat niet alleen om haar fortuin

Actie tegen ultraortho­doxe Joden die afbeeldin­gen van vrouwen uit straat­beeld Israël bannen

Een opvallende actie tegen vrouwenhaat in Israël: in honderden abri's hangt het portret van de bekende Israëlische acteur Tsahi Halevi. Wie goed kijkt, ziet dat zijn afbeelding is opgebouwd uit honderden portretten van vrouwen. Afbeeldingen van deze vrouwen - ze waren bijvoorbeeld te zien in advertenties - zijn de afgelopen jaren aangevallen door ultraorthodoxe Joden.