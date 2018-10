Stille ramp in Jemen nu eindelijk in de spotlight

Update Veertien kinderen gewond na steekinci­dent op Chinese kleuter­school

8:34 Een 39-jarige vrouw heeft in een kleuterschool in de Chinese stad Chongqing meerdere kinderen neergestoken. Volgens de politie in Chongqing zijn veertien kinderen gewond geraakt door de aanval, zo meldt de Chinese televisiezender CGTN. Het is nog onduidelijk hoe de kinderen eraan toe zijn.