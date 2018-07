Stille tocht voor in Italië overleden Koen uit Soest

Lichaam in opslagruim­te Melbourne is van man die 17 jaar geleden verdween

2:55 Een lichaam dat werd gevonden in een opslagruimte in de Australische stad Melbourne is geïdentificeerd. Het gaat om John Christianos, die op 40-jarige leeftijd spoorloos verdween. Dat was in 2001, meldt The Guardian. Christianos werd gevonden in een opslagton door medewerkers die een opslagruimte uitruimden.