Stoffelijk overschot van Maëlys (9) gevonden: 'Ik heb haar per ongeluk gedood'

De dader zou twee uur uitgetrokken hebben om alle sporen in zijn wagen te wissen. Toch werd op het dashboard DNA-materiaal van het meisje aangetroffen. De man gaf daarop toe dat Maëlys 'heel korte tijd' in zijn auto gezeten had. Het voertuig werd tien dagen geleden nog een tweede keer onderzocht, nu tot op het bot. De bloedsporen die daarbij in de koffer gevonden werden, brachten hem nog meer in het nauw. Uiteindelijk volgde nu een halfslachtige bekentenis.



L. kwam in de late voormiddag onder zware bewaking aan in Pont-de-Beauvoisin, de plek waar het meisje verdween. Vandaar trok het konvooi richting Domessin, de woonplaats van de voormalige beroepsmilitair en zijn ouders. Tot slot stond een moeilijk te bereiken locatie in Saint-Franc op het programma. ,,Dit gebeurde op zijn initiatief”, laat een bron dicht bij het onderzoek weten.