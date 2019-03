Stoltenberg blijft twee jaar langer aan als NAVO-topman

Europese Unie krijgt tot 10.000 grenswach­ters

15:13 De Europese grens- en kustwacht Frontex wordt uitgebreid tot 10.000 man in 2027. Over twee jaar moet de in Warschau gevestigde dienst er 5000 kunnen inzetten. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar donderdag een politiek akkoord over gesloten. Over de financiële dekking moet nog worden onderhandeld.