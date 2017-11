Stop met mediteren: van dit Bob Ross-bordspel word je totaal relaxed

Ross werd wereldberoemd met zijn serie The Joy of Painting. In slechts een half uur schilderde de cultheld zijn welbekende natuurverschijnselen. Een donkergroen woud, een kletterende waterval of een felgekleurd wolkendek leken als vanzelf uit zijn penseel te komen.

De schilder met het afro-achtige haar bouwde er een trouwe fanschare mee op, die zich op druilerige zondagochtenden vergaapte aan zijn aan tovenarij grenzende vakmanschap. Met zalvende teksten als 'We don't make mistakes, we just have happy accidents' en 'Every day is a good day when you paint' nam hij de kijker mee in zijn wereld. Iedereen kan schilderen, was de boodschap.

The Art of Chill

De show van Ross is al tijden niet meer op tv, maar voor trouwe fans is er goed nieuws. In de VS is een heus bordspel op de markt gebracht met de toepasselijke naam The Art of Chill, waarin de speler de strijd aangaat met de grootmeester zelf.

'Chill points' kunnen worden verdiend door het schilderen van 'happy little trees' of 'almighty mountains' met de kleuren en kwasten die op je kaarten staan. Maar tussen al het relaxen door is snelheid toch ook geboden. Maak je het schilderij af voordat Ross het zelf voltooid heeft, dan win je het spel.