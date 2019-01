‘Stop met onze moeder te focken’

Vrees voor leven van oud-bok­ser Rudi Lubbers

15:02 Het gaat slecht met oud-topbokser Rudi Lubbers en zijn partner. De twee bivakkeren onder erbarmelijke omstandigheden in een busje in de natuur in Bulgarije. De situatie is zo ‘nijpend’ en ‘onmenselijk’ dat gevreesd wordt voor hun leven.