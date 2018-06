Storing betalingsverkeer Visa in Europa

Vier dollar schadever­goe­ding voor nabestaan­den: 'Black lives don't matter?'

15:25 De nabestaanden van Gregory Hill Jr., die in 2014 door de politie in Florida werd doodgeschoten, zijn diep teleurgesteld en gekwetst. In totaal ontvangen zij vier dollar aan schadevergoeding voor de begrafeniskosten en emotionele schade die zij geleden hebben door de schietpartij, besloot een jury tijdens de rechtszaak.