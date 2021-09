Storm Nicholas groeit uit tot orkaan

Twee shetlandpony’s gedood door wolf in België

13 september Er zijn vanochtend twee doodgebeten shetlandpony’s gevonden vlak over de grens in Belgisch-Limburg. Volgens de organisatie Welkom Wolf zijn de dieren het slachtoffer van een wolf. Het is zover bekend de eerste aanval op paarden in België. Volgens Welkom Wolf heeft de Belgische overheid steken laten vallen in het beschermen van kleinvee. ,,Je kan deze eigenaar niets kwalijk nemen.”