Stormjager Helga van Leur wacht op het oog van orkaan Florence

Van Leur is op orkaanjacht en Florence nadert Wilmington in North Carolina, het stadje waar Van Leur en haar reisgenoten wachten. ,,Om half twee vannacht zijn we nog even buiten geweest om te kijken. De wind giert rond het hotel. Elektriciteitsmasten vallen om. Zulke zware windstoten als hier heb ik nog nooit meegemaakt. En het regent enorm hard. Als je vijf minuten buiten staat, ben je tot op je ondergoed nat, zelfs als je een regenpak draagt.''

Van Leur draagt een veiligheidshelm en veiligheidsbril als ze naar buiten stapt. Haar camera is ingepakt in plastic. Straten zijn uitgestorven. De tornado is Wilmington tot op 20 kilometer genaderd. De komende twee uur zal de kracht van de orkaan nog verder toenemen, maar als het oog boven de stad ligt, is het plotseling windstil en kan er zelfs een zonnetje doorbreken. Het moet een buitenaardse ervaring zijn, te vergelijken met een zonsverduistering. ,,Dan willen we in de auto stappen en in de rust naar een parkeergarage rijden om daar te zien hoe de andere zijde van het oog passeert en het weer gaat stormen.''

Florence is flink in kracht afgenomen. Van categorie 5 naar 4 en vervolgens naar 2 en 1. ,,En dat is absoluut niet jammer; 5 of 4 had ik niet mee willen maken, veel te gevaarlijk. Maar als Florence nu nog van koers verandert en het oog niet boven Wilmington komt, is dat natuurlijk wel teleurstellend.''

Naar verwachting neemt Florence snel in kracht af als de orkaan eenmaal boven land is. ,,Wat er dan resteert is regen, regen en nog eens regen. Dagenlang.''

De hulpdiensten zijn druk met het in veiligheid brengen van mensen die vast zijn komen te zitten door overstromingen. In Jacksonville werden 70 mensen geëvacueerd uit een hotel dat dreigde te bezwijken onder de kracht van de orkaan. De schade die Florence zal veroorzaken wordt geschat op meer dan 10 miljard dollar.

In meer dan 300.000 huishoudens in North Carolina is de stroom al uitgevallen, meldden plaatselijke media. Langs de kusten van North en South Carolina en van Virginia zijn in totaal 1,7 miljoen mensen opgedragen weg te trekken van de kust.