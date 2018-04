'Straks mag een hulpverlener niet eens meer verliefd worden'

Brabantse Pleun (22) woont vlakbij plek aanslag in Münster: 'Het was erg chaotisch'

11:10 De 22-jarige Pleun Leijten uit Hapert woont op ongeveer vijftig meter afstand van de plek van de aanslag in Münster. Ze spreekt van een grote chaos in de Duitse stad. ,,Wij hebben bij vrienden in de stad moeten slapen, omdat ons complex ontruimd werd. Op dit moment is de gehele binnenstad nog afgesloten.”